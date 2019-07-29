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أخبار محلية > “الشؤون البلدية” تعتزم توحيد الهوية التجارية للبقالات والأسواق المركزية في المملكة
29/07/2019   8:21 ص

“الشؤون البلدية” تعتزم توحيد الهوية التجارية للبقالات والأسواق المركزية في المملكة

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ذكرت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتزم توحيد الهوية التجارية للبقالات والتموينات والأسواق المركزية التي لا تحمل هوية تجارية، لافتة إلى أن الوزارة ستتحمل تكاليف الهوية الجديدة.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن الوزارة ستقوم بتحديث اللائحة الخاصة باشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص بطريقة سهلة وواضحة.

وأشارت إلى أن الوزارة ستطبق جميع الأنظمة المعمول بها بخصوص استخدام العلامة التجارية المخصصة، بحيث تكون مسجلة لصالح الشؤون البلدية والقروية، مع منع نسخ وتقليد العلامة دون موافقة مسبقة من الجهات المعنية.

“الشؤون البلدية” تعتزم توحيد الهوية التجارية للبقالات والأسواق المركزية في المملكة

أخبار محلية
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