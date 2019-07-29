بالفيديو.. تعرف على الكيفية التي يتم من خلالها اكتشاف تصاريح الحج المزورة

كشف نائب مساعد قائد أمن الحج العميد ناصر السبيعي، عن الكيفية التي يتم التعرف بها على تصاريح الحج الحقيقية والمزورة.
وأوضح السبيعي وفقاً لقناة “العربية”، أن جميع مراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز يوجد بها أجهزة لوحية قارئة؛ لقراءة “شفرة التعرف” الموجودة على التصاريح، والمربوطة بمركز المعلومات للتأكد من أنها تصاريح حقيقية.
وأضاف نائب مساعد قائد أمن الحج، أن مراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز تتعامل مع الأشخاص الذين لديهم تصاريح مزورة حسب النظام، بناء على قراءة “شفرة التعرف”.
كيف يتم اكتشاف تصاريح #الحج “المزورة”؟#العربية_في_الحج pic.twitter.com/YGOdy9HS8b
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 28, 2019