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أخبار محلية > “الأرصاد”: توقعات بهطول أمطار رعدية على بعض المناطق اليوم الإثنين
29/07/2019   8:19 ص

“الأرصاد”: توقعات بهطول أمطار رعدية على بعض المناطق اليوم الإثنين

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات كلٍ من جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة وتشمل السواحل، والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة وتشمل السواحل، والطريق الواصل ما بين الليث وجازان.

وأشارت “الأرصاد” إلى أن محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية ستسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة غداً (45 درجة)، وأبها أدنى درجة حرارة (19 درجة).وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: توقعات بهطول أمطار رعدية على بعض المناطق اليوم الإثنين

أخبار محلية
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