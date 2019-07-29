الأمن العام: ضبط 71 مكتباً وهمياً للحج وإعادة 5 آلاف شخص لا يحملون تصاريح

ضبطت قوات الأمن العام خلال الأيام القليلة الماضية 71 مكتباً وهمياً للحج، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عنها.
وكشف المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ أنه تمت إعادة أكثر من 5 آلاف شخص لا يحملون تصاريح حج، وأكثر من 264 ألف مقيم لعدم حصولهم على تصاريح عمل بالعاصمة المقدسة، بالإضافة إلى إعادة 110 آلاف مركبة مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.
وأكد على مباشرة قوات أمن الحج جميع مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أدائهم لمناسك الحج منذ دخولهم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى مغادرتهم لبلدانهم سالمين غانمين بإذن الله .وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن أجهزة الأمن العام في مختلف المناطق تقوم برصد ومتابعة حملات الحج الوهمية التي تستغل رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة بادعاء حصولها على الرخص النظامية لاستصدار تصاريح الحج لهم.
وشدد على قيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم بحزم في جميع مناطق المملكة، وعلى الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتطبيق أنظمة وتعليمات الحج بحق كل من يخالفها.
ودعا الشويرخ المواطنين والمقيمين للتعرف على شركات الحج النظامية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة، والتحقق من استصدار تصاريح الحج لهم من خلال حساباتهم بمنصتي “أبشر” و”مقيم”.