فيلمان سعوديان يمثلان المملكة في مهرجان فينيسيا السينمائي

يشارك فيلمان سعوديان في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي يقام في الثامن والعشرين من أغسطس بجزيرة ليدو في فينيسيا بإيطاليا.
والفيلم الأول هو “المرشحة المثالية” للمخرجة هيفاء المنصور، وسيكون في قائمة المسابقة الرسمية للمهرجان، والفيلم الآخر هو “سيدة البحر” للمخرجة شهد أمين، وسيُعرض ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدوليين.
وقال وزير الثقافة الأمير بندر بن عبدالله بن فرحان، إن المشاركتين تمثلان إنجازاً للمملكة على صعيد الأعمال الفنية، معتبراً أن هذا يمثل أفقاً جديداً للسينما في المملكة.
وسينافس فيلم “المرشحة المثالية” مع 14 فيلماً عالمياً على جائزة “الأسد الذهبي”، إحدى الجوائز العالمية في مجال السينما، وهذه هي المرة الأولى التي ينافس فيها فيلم سعودي على الجائزة.
والفيلم من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، وشارك في كتابته براد نيمن مع هيفاء المنصور، وتم تصويره بالكامل داخل المملكة، وتدور أحداثه حول طبيبة شابة تسعى لترشيح نفسها في الانتخابات البلدية.
أما الفيلم الآخر “سيدة البحر” فسيُعرض خارج المسابقة الرسمية للمهرجان، ويروي الفيلم في قالب فانتازي حكاية فتاة تواجه الأساطير التي تحكم القرية التي تعيش فيها.
جدير بالذكر أن المهرجان يمنح جائزتين هما “الأسد الذهبي” لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان، و”كأس فولبي” التي تُمنح لأفضل ممثل وممثلة.
وفق “أخبار 24”.