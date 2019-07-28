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أخبار محلية > الحصيني: غداً بداية المرزم وفيه تستمر شدة حرارة الجو 13 يوماً وقد تحدث عواصف ترابية
28/07/2019   11:32 م

الحصيني: غداً بداية المرزم وفيه تستمر شدة حرارة الجو 13 يوماً وقد تحدث عواصف ترابية

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قال المختص في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن غداً الإثنين يشهد أول أيام المرزم (الشعرى اليمانية) الذي يتسم بشدة حرارة الجو.

وأوضح الحصيني أن المرزم مدته 13 يوماً اعتباراً من 29 يوليو، ويظهر فيه نجم الذراع، مبيناً أن هذه الفترة قد تحدث فيها عواصف ترابية، وتتسم بأنها أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج، وتكثر فيها الرطب والفواكه الصيفية، ويبدأ فيها غرس فسائل النخيل.

وأضاف أن الـ13 يوماً التي تشهد ظهور نجم الذراع تتسم بشدة الحر، حتى إن العرب كانوا يقولون: “إذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع، وأشعلت في الأرض الشعاع، وترقرق السراب بكل قاع، وكنست الظباء والسباع”.وفق “أخبار 24”.

ويُعرف عن هذه الفترة كذلك اشتداد حرارة باطن الأرض، وهو ما يؤدي لخروج الثعابين والأفاعي من جحورها.

الحصيني: غداً بداية المرزم وفيه تستمر شدة حرارة الجو 13 يوماً وقد تحدث عواصف ترابية

أخبار محلية
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