العثور على مقبرة جماعية تضم 40 كويتياً في العراق

كشفت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العراقية، اليوم الأحد، عن عثورها على مقبرة جماعية تضم رفات 40 شخصاً يُرجّح أن يكونوا كويتيين تم إعدامهم إبان الاحتلال العراقي للكويت عام 1990.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الكويت أن الرفات المكتشفة بالعراق تعود إلى كويتيين فُقدوا إبان الغزو، حيث تم العثور على المقبرة في بادية المثنى التابعة لمنطقة السماوة جنوبي البلاد.
من جانبه، أشار محافظ المثنى أحمد منفي جودة إلى أن الحكومة المحلية كانت قد أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من المقبرة والرفات الموجودة بها. فق “أخبار 24”.