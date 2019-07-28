الرئاسة الفلسطينية تُثمن مواقف المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية والقدس

ثمّنت الرئاسة الفلسطينية مواقف وجهود المملكة المشرفة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف.
جاء ذلك في بيان للرئاسة اليوم (الأحد) توجهت فيه بالشكر والعرفان والتقدير إلى الأمة العربية، وعلى رأسهم المملكة، على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان قضيتهم الوطنية .
وأدانت بأشد العبارات الأصوات النشاز التي تشكك وتتطاول على جهود العرب الذين وقفوا ويقفون دوما داعمين لقضية فلسطين، محذرة كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب الفلسطيني وصورته وصورة الأشقاء الناصعة.وفق “أخبار 24”.