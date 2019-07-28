“الخطوط السعودية” تسجّل زيادة كبيرة في عدد الضيوف الدوليين خلال يونيو المنصرم

سجّلت الخطوط الجوية السعودية، خلال شهر يونيو المنصرم، نمواً بنسبة 7% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، حيث زاد عدد الضيوف الدوليين على المليون ونصف المليون ضيف.
وتجاوز المعدل اليومي للأداء التشغيلي نقل 50 ألف ضيف على شبكة رحلاتها الدولية خلال الشهر الماضي، فيما ناهز عدد الضيوف المنقولين على 18.6 ألف رحلة داخلية ودولية 3 ملايين ضيف.
كما تم نقل نحو 17 مليون ضيف على متن 1076 ألف رحلة على القطاعين الداخلي والدولي، منهم 8.3 مليون ضيف على القطاع الداخلي، بينما تجاوز عدد الضيوف الدوليين 8.71 مليون ضيف.وفق “أخبار 24”.
ويأتي ذلك ضمن خطة الصيف التشغيلية التي تستمر حتى بداية سبتمبر، والتي تتضمّن تشغيل أكثر من 77 ألف رحلة مجدولة على القطاعين الداخلي والدولي، بلغت حصة القطاع الدولي أكثر من 9343 مليون مقعد ونحو 33 ألف رحلة.