استئصال ورم يزن 20 كجم من بطن ثلاثينية بمكة المكرمة

تمكنت مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، من إنهاء معاناة سيدة ثلاثينية من ورم ضخم يزن 20 كيلوجراماً، أفقدها القدرة على البلع.
وأخضعت المريضة لعدد من الفحوصات والتحاليل اللازمة والأشعة المقطعية، التي أظهرت نتائجها وجود ورم ضخم في المبيض تسبب لها في انتفاخ بالبطن، كما أنها كانت تعاني سمنة مفرطة، وأن وزنها مع الورم وصل إلى 80 كجم.
وأوضحت المدينة الطبية أن المريضة كانت تعاني عدم القدرة على البلع، والشبع السريع، والاستفراغ المستمر.
وأبانت أنه أجريت عملية جراحية عاجلة للمريضة استغرقت 4 ساعات، تم خلالها استئصال الورم بالكامل، حيث تماثلت الحالة للشفاء و خرجت من المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.وفق “أخبار 24”.