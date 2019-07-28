أحبطت جمارك منفذ الحديثة محاولتين لتهريب 1.4 مليون حبة “كبتاجون”، عُثر عليها مُخبأة في إرساليتي “كاسترد” و”تفاح” محملة بواسطة شاحنتين قدمتا إلى المنفذ.
وأوضحت الجمارك أن الإرسالية الأولى عبارة عن فاكهة “تفاح” محملة على إحدى الشاحنات، وبعد إجراء عملية الكشف عُثر على 520 ألف حبة مُخبأة ضمن الإرسالية وذلك بعد تغليف الحبوب وإخفائها بطريقة فنيّة داخل كراتين التفاح.
وأضافت أن العملية الثانية تضمنت إحباط محاولة تهريب 884 ألف حبة “كبتاجون” مُخبأة في إرسالية “حلوى وكاسترد”، حيث تم إخفاء الحبوب في علب “الكاسترد” وإغلاقها بطريقة فنية مصنعية، وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي.
وفق “أخبار 24”.