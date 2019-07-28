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أخبار محلية > منها الإسبانية واليابانية والتركية.. الجوازات تتواصل مع الحجاج بأكثر من 10 لغات (فيديو)
28/07/2019   5:42 م

منها الإسبانية واليابانية والتركية.. الجوازات تتواصل مع الحجاج بأكثر من 10 لغات (فيديو)

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وفرت مديرية الجوازات عدداً من طلاب معهد الجوازات، يتحدثون بأكثر من 10 لغات، في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وجاء توفير هؤلاء الطلاب لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج بلغاتهم الرئيسية، وتقديم المعينات اللازمة التي تساعد على إنهاء إجراءات دخول الحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأبانت الجوازات أن من بين اللغات التي يتحدثها الطلاب الإنجليزية، والإسبانية، والإندونيسية، واليابانية، بالإضافة للفارسية، والأوردو، والتركية، وغيرها.وفق “أخبار 24”.

وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من أفراد الجوازات وهم يتحدثون لغات أجنبية مختلفة من بينها الإنجليزية، والإسبانية، والصينية، واليابانية، والأوردو والتركية.

منها الإسبانية واليابانية والتركية.. الجوازات تتواصل مع الحجاج بأكثر من 10 لغات (فيديو)

أخبار محلية
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