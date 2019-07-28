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أخبار الخرج > قائد مدني الخرج يقلد النقيب العنزي رتبته الجديدة
28/07/2019   5:36 م

قائد مدني الخرج يقلد النقيب العنزي رتبته الجديدة

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قام مدير ادارة الدفاع المدني المكلف العقيد عبدالعزيز الخالدي صباح هذا اليوم بتقليد النقيب سعود بن غانم العنزي رتبه نقيب بناء على الامر الملكي بحضور ضباط الادارة.

قائد مدني الخرج يقلد النقيب العنزي رتبته الجديدة

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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