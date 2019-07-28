مصادر: اتجاه لمنح البلديات تفويضاً لتأجير عقاراتها لإقامة الفعاليات والمهرجانات الترفيهية

كشفت مصادر عن قرار حكومي يتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، سيمنح وزارة الشؤون البلدية والقروية تفويضاً لتأجير العقارات البلدية لأغراض مؤقتة.
وأبانت المصادر أن القرار سيفتح الباب أمام البلديات لاستثمار مرافقها عبر تأجيرها لإقامة الفعاليات والمهرجانات والمناسبات المختلفة، موضحة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن ذلك سيكون على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، وذلك بعد أن تحدد لجان الاستثمار القيمة الإيجارية.
وأوضحت أن هذا القرار سيمكن البلديات من تنمية مواردها المالية وتوفير عوائد مالية لدعم إيراداتها وتنويع فرصها الاستثمارية، حتي تتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج وتقلل من الاعتماد على الإعانات التي تصرف لها من الدولة، إلى جانب زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أنواع النشاط البلدي.