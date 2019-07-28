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أخبار محلية > وظائف شاغرة في “نيوم” مخصصة للخريجين الجدد فقط.. تعرف على التفاصيل والتخصصات المطلوبة
28/07/2019   4:28 م

وظائف شاغرة في “نيوم” مخصصة للخريجين الجدد فقط.. تعرف على التفاصيل والتخصصات المطلوبة

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أعلن مشروع “نيوم” طرح عدد من الوظائف في تخصصات متنوعة، ضمن برنامج “NEOM GrOW”، داعياً المهتمين ممن تنطبق عليهم الشروط للتقدم عبر البوابة الإلكترونية للمشروع.

وقال المشروع إنه يبحث عن أمهر الكفاءات من الخريجين والخريجات، لتخطي المألوف بالانضمام إلى البرنامج الذي يستهدف الخريجين الجدد، شريطة أن يكونوا قد تخرجوا بالفعل إما في عام 2018 أو 2019، وألا يكونوا موظفين حالياً.

وأوضح أنه يشترط على المتقدم أن يكون سعودياً، وألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 4.0، وإجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة، والقدرة على إظهار الاهتمام الشخصي بالبحث والابتكار والقيادة.وفق “أخبار 24”.

كما يجب أن يكون التخصص الجامعي للمتقدم في أحد مجالات المحاسبة، الطيران، علوم البيئة، الصحة والرفاهية، تقنية المعلومات، القانون، التسويق، إدارة المشاريع، إدارة الأنشطة الرياضية، هندسة الاتصالات، التخطيط الحضري والعمراني، مبيناً أن التقدم إلى المبادرة يكون من خلال التسجيل في قسم التوظيف على موقع نيوم الإلكتروني.

وظائف شاغرة في “نيوم” مخصصة للخريجين الجدد فقط.. تعرف على التفاصيل والتخصصات المطلوبة

أخبار محلية
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