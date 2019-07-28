قد يؤدي للعمى.. استشاري عيون يحذر من تنظيف العدسات اللاصقة بالماء أو الشاي أو اللعاب

أوصى استشاري في جراحة القرنية والماء الأبيض والليزك بعدم اللجوء إلى تنظيف عدسات العين اللاصقة بالماء أو الشاي أو اللعاب، محذراً من مضاعفات خطيرة لذلك قد تؤدي إلى الإصابة بالعمى.
وأوضح الدكتور البراء القاسمي أن تلك الممارسات تتسبب في تكاثر الجراثيم والميكروبات بالعين حيث إنها تعمل على تقليل نسبة الأكسجين الذي يصل إلى القرنية ويغذيها، مضيفاً وفقاً لصحيفة “سبق” أن اللعاب أو الشاي قد يكون محمّلا بالميكروبات التي تصنع بيئة مثالية للتكاثر في العين وهو ما يؤثر على النظر بشكل بالغ.
وشدد على عدم ارتداء تلك العدسات لفترات طويلة، أو النوم والاستحمام والسباح بها، داعيا إلى استخدام المحاليل الخاصة بها للتنظيف لتجنب المضاعفات الخطيرة على قرنية العين، فضلا عن اختيار عدسة موثوقة تخضع للمعايير والبعد عن المقلدة.
ودعا مستخدمي العدسات بإزالة العدسات فوراً حال ظهور احمرار بالعين أو عدم الارتياح، والتواصل مع طبيب العيون.