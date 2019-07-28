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اخبار رياضية > مصادر: هيرفي رينارد مدرباً للأخضر لمدة عامين ونصف
28/07/2019   8:52 ص

مصادر: هيرفي رينارد مدرباً للأخضر لمدة عامين ونصف

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أكدت مصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنهى إجراءات التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، ليتولى مهمة تدريب المنتخب السعودي لمدة عامين ونصف خلفاً للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد السعودي كان قد دخل في مفاوضات مباشرة مع المدرب الفرنسي بعد استقالته من تدريب أسود الأطلسي، وتم الاتفاق الرسمي بعد إنهاء الأخير ارتباطه مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ويمتلك رينارد (50 عاماً) سجلاً تدريبياً جيداً في القارة الإفريقية، حيث سبق له تدريب منتخبي زامبيا وساحل العاج وتوج معهما بكأس الأمم الإفريقية، وتولى بعدها قيادة المنتخب المغربي ونجح في قيادته للتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 20 عاماً.وفق “أخبار 24”.

وتقدم رينارد باستقالته من تدريب المغرب عقب الخروج من دور الـ 16 في البطولة الإفريقية الأخيرة، التي أقيمت في مصر وتوجت بها الجزائر، بعد خسارة أسود الأطلسي أمام منتخب بنين بركلات الترجيح.

مصادر: هيرفي رينارد مدرباً للأخضر لمدة عامين ونصف

اخبار رياضية
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