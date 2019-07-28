وثق جانباً من واقع المدينة ومستقبلها الزاهر.. “التواصل الحكومي” يصدر كتاب “العلا” المصور

أصدر مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام “كتاب العلا” المصور، والذي يوثق اللحظات النادرة واللقطات الساحرة لواقع مدينة العلا ومستقبلها الزاهر في ظل رؤية المملكة 2030، وذلك في الانطلاقة الكبرى لمهرجان شتاء طنطورة بنكهته السعودية الحديثة وروحه العربية الأصيلة.
ويعد الكتاب سفراً يسجل معالم التراث الإنساني السعودي بما يحمله من حرف وعادات وتقاليد، ويصور عجائب الآثار بما تعكسه من مجد حضاري وعراقة تاريخية.
كما يعرض كتاب العلا معالم الطبيعة الخلابة في العلا بجبالها الشاهقة وسمائها الصافية ورمالها الذهبية وحيواتها البرية، ويعكس ما احتواه مهرجان شتاء طنطورة من فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة.وفق “أخبار 24”.