نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وثق جانباً من واقع المدينة ومستقبلها الزاهر.. “التواصل الحكومي” يصدر كتاب “العلا” المصور
28/07/2019   8:52 ص

وثق جانباً من واقع المدينة ومستقبلها الزاهر.. “التواصل الحكومي” يصدر كتاب “العلا” المصور

+ = -
391

أصدر مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام “كتاب العلا” المصور، والذي يوثق اللحظات النادرة واللقطات الساحرة لواقع مدينة العلا ومستقبلها الزاهر في ظل رؤية المملكة 2030، وذلك في الانطلاقة الكبرى لمهرجان شتاء طنطورة بنكهته السعودية الحديثة وروحه العربية الأصيلة.

ويعد الكتاب سفراً يسجل معالم التراث الإنساني السعودي بما يحمله من حرف وعادات وتقاليد، ويصور عجائب الآثار بما تعكسه من مجد حضاري وعراقة تاريخية.

كما يعرض كتاب العلا معالم الطبيعة الخلابة في العلا بجبالها الشاهقة وسمائها الصافية ورمالها الذهبية وحيواتها البرية، ويعكس ما احتواه مهرجان شتاء طنطورة من فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة.وفق “أخبار 24”.

وثق جانباً من واقع المدينة ومستقبلها الزاهر.. “التواصل الحكومي” يصدر كتاب “العلا” المصور

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885055443.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.