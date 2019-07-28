اعترف مهاجم أتالانتا الإيطالي بابو جوميز أنه رفض عرض مغري من نادي الهلال السعودي لرغبته في استكمال مشواره مع ناديه.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة “mediagol” الإيطالية: “لقد طلب الهلال ضمي، عرضوا عليّ قاربًا من المال، في عمري البالغ 31 عامًا أكثر من عشرة ملايين في الموسم، كان القرار صعبا، لكن لم يكن هذا هو الوقت المناسب للمغادرة”.
وأضاف: “اتخذت القرار الصحيح برفض عرض الهلال، تنتظرنا مشاركة تاريخية في دوري أبطال أوروبا. اليوم لا أستطيع أن أقول ما إذا كنت سأنهي مسيرتي هنا أم لا. لكني أريد أن أكون علامة في تاريخ هذا النادي، كنت على حق في قرار البقاء”.
وفق “أخبار 24”.