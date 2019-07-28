“إعلامي”: من يدفع 8 ملايين لسالم الدوسري سيوقع معه

كشف الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم عن مصير مفاوضات لاعب نادي الهلال سالم الدوسري، بعد منافسة أندية الهلال والنصر والأهلي للاستفادة من خدمات اللاعب في الموسم القادم.
وقال الجوكم في حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “حكاية سالم الدوسري باختصار.. الهلال عرض عليه التجديد 5 ملايين.. النصر عرض عليه أبان الإدارة السابقة 8 ملايين”.
وأضاف: “الأهلي دخل على الخط يوم أمس .. إجابة اللاعب حسب المصادر من يدفع ال8 سأوقع معه”.
يُذكر أن اللاعب سالم الدوسري قدم أداءً جيداً مع نادي الهلال في موسم الماضي، على الرغم من خسارة الفريق للقب الدوري، بالإضافة إلى توديعه كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي أمام نادي التعاون.
حكاية سالم الدوسري باختصار ..
الهلال عرض عليه التجديد 5 مليون ..
النصر عرض عليه أبان الإدارة السابقة 8 مليون ..
الأهلي دخل على الخط يوم أمس ..
إجابة اللاعب حسب المصادر من يدفع ال8 سأوقع معه .
#الهلال#الأهلي#النصر
— عيسى الجوكم (@EssaAljokm) July 27, 2019