نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “إعلامي”: من يدفع 8 ملايين لسالم الدوسري سيوقع معه
28/07/2019   12:29 ص

“إعلامي”: من يدفع 8 ملايين لسالم الدوسري سيوقع معه

+ = -
1587

كشف الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم عن مصير مفاوضات لاعب نادي الهلال سالم الدوسري، بعد منافسة أندية الهلال والنصر والأهلي للاستفادة من خدمات اللاعب في الموسم القادم.

وقال الجوكم في حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “حكاية سالم الدوسري باختصار.. الهلال عرض عليه التجديد 5 ملايين.. النصر عرض عليه أبان الإدارة السابقة 8 ملايين”.

وأضاف: “الأهلي دخل على الخط يوم أمس .. إجابة اللاعب حسب المصادر من يدفع ال8 سأوقع معه”.

يُذكر أن اللاعب سالم الدوسري قدم أداءً جيداً مع نادي الهلال في موسم الماضي، على الرغم من خسارة الفريق للقب الدوري، بالإضافة إلى توديعه كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي أمام نادي التعاون.

 

“إعلامي”: من يدفع 8 ملايين لسالم الدوسري سيوقع معه

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885055429.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.