تعادل نادي النصر اليوم (السبت)، في ثالث ودياته التي يخوضها خلال معسكره استعدادا للموسم الجديد، أمام نظيره إشتوريل برايا البرتغالي بهدفين لكل منهما.
وأحرز اللاعب عبدالرزاق حمد الله الهدف الأول في الدقيقة 43 بعد استغلاله لتسديدة اللاعب فهد الجميعة، وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لنادي النصر ونفذها اللاعب حمدالله ليسكنها في الشباك محرزاً الهدف الثاني بالدقيقة 53.
وكان نادي النصر قد فاز في مباراته الودية الأولى أمام ساكفنيز البرتغالي بثلاثة أهداف من دون مقابل، وفي المباراة الثانية انتصر بهدف وحيد على كالداس، في ثاني تجاربه الودية ضمن معسكره الإعدادي في البرتغال.