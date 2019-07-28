«كأس محمد السادس».. الاتحاد يواجه العهد.. والشباب ينتظر متأهل «B»

وضعت قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، لدور الـ32، التي أقيمت السبت، في الرباط العاصمة المغربية، فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في مواجهة نظيره العهد اللبناني، فيما لم تحسم الفريق الذي سيواجهه الشباب، حيث سينتظر الفريق العاصمي، المتأهل من تصفيات المجموعة B، “بطل جيبوتي، الساورة الجزائري، البنزرتي التونسي، بطل جزر القمر”.
وسيلعب الاتحاد مباراة الذهاب في لبنان، فيما ستقام مواجهة الإياب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بينما يلعب الشباب مباراة الإياب في الرياض.
وأوقعت القرعة التي جرت في العاصمة المغربية الرباط، النجم الساحلي بطل النسخة الماضية “كأس زايد”، في مواجهة شباب الأردن.وفق “الرياضية”.
وجاءت بقية مواجهات دور الـ32 على النحو الآتي: الهلال السوداني أمام الوصل الإماراتي، ومولدية وهران الجزائري في مواجهة ظفار العماني، والقوة الجوية العراقي أمام السالمية الكويتي، فيما اصطدم الإسماعيلي المصري بأهلي بنغازي الليبي، والجزيرة الإماراتي مع النصر العماني، والنجمة اللبناني مع الترجي التونسي، بينما يواجه المريخ السوداني الوداد المغربي، والاتحاد السكندري في مواجهة العربي الكويتي.