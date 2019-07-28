خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على تصريح استثناء لتكرار الحج

أعلن مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة عن تطوير خدمة تقنية إلكترونية تتيح الحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج، وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية والحج والعمرة.
وأوضح المركز أن الخدمة ستتاح عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة التي سيتم من خلالها استقبال طلبات استثناء حج المواطن أو المقيم كمحرم أو عن متوفى، لتمكينهم من أداء فريضة الحج برفقة أسرهم تسهيلاً عليهم جميعاً وتيسيراً لأدائهم فريضة الحج بكل يسر وسهولة.
ويستقبل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل جميع طلبات استثناء الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار أداء فريضة الحج برفقة (الأم الأخت، الزوجة، الابنة)، كما يستقبل طلبات استثناء حج المواطنين والمقيمين عن المتوفين ( الأب عن ابنه أو ابنته، الزوج عن زوجته، الأخ عن أخيه أو أخته، الابن عن والده أو والدته).
وأكد المركز أن الخدمة سيكون لها أثر في تمكين المواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار الحج من الحصول على تصريح رسمي لهذا الغرض، وفقاً لتنظيم واستيفاء شروط هذه الخدمة الجديدة.وفق “أخبار 24”.