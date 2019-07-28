نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على تصريح استثناء لتكرار الحج
28/07/2019   12:26 ص

خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على تصريح استثناء لتكرار الحج

+ = -
1379

أعلن مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة عن تطوير خدمة تقنية إلكترونية تتيح الحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج، وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية والحج والعمرة.

وأوضح المركز أن الخدمة ستتاح عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة التي سيتم من خلالها استقبال طلبات استثناء حج المواطن أو المقيم كمحرم أو عن متوفى، لتمكينهم من أداء فريضة الحج برفقة أسرهم تسهيلاً عليهم جميعاً وتيسيراً لأدائهم فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

ويستقبل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل جميع طلبات استثناء الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار أداء فريضة الحج برفقة (الأم  الأخت، الزوجة، الابنة)، كما يستقبل طلبات استثناء حج المواطنين والمقيمين عن المتوفين ( الأب عن ابنه أو ابنته، الزوج عن زوجته، الأخ عن أخيه أو أخته، الابن عن والده أو والدته).

وأكد المركز أن الخدمة سيكون لها أثر في تمكين المواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار الحج من الحصول على تصريح رسمي لهذا الغرض، وفقاً لتنظيم واستيفاء شروط هذه الخدمة الجديدة.وفق “أخبار 24”.

خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على تصريح استثناء لتكرار الحج

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885055420.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.