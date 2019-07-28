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أخبار محلية > بالفيديو.. خالد الفيصل: من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج لديه أغراض سياسية هدفها المساس بسمعة البلاد
28/07/2019   12:22 ص

بالفيديو.. خالد الفيصل: من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج لديه أغراض سياسية هدفها المساس بسمعة البلاد

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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، أن من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن لديه أغراض سياسية هدفها المساس بسمعة هذه البلاد.

جاء ذلك في لقاء للأمير خالد الفيصل على قناة “الإخبارية”، تحدّث فيه عن موسم حج العام الحالي والتوجهات الجديدة لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال الفيصل إن الناس الذين يشككون في الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن هم الذين لا يشكون في صدقها، ويفعلون ذلك لأغراض سياسية بحتة، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن ما يتحدثون عنه عارٍ تماما عن الصحة.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن هناك مليارات الريالات تُصرف على خدمة الحاج والمعتمر، ففي هذا العام دُشن مشروع المياه بتكلفة أكثر من 3 مليارات ريال يخدم فقط للمشاعر المقدسة، وسوف يُدشن الثلاثاء القادم مشروع جديد للكهرباء بأكثر من 1.3 مليار.

 

بالفيديو.. خالد الفيصل: من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج لديه أغراض سياسية هدفها المساس بسمعة البلاد

أخبار محلية
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