النصر يواجه إشتوريل البرتغالي اليوم في ثالث وديات المعسكر الإعدادي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صباح اليوم (السبت) فريق إشتوريل برايا البرتغالي، في ختام تجاربه الودية بالمعسكر الإعدادي للفريق والمقام حالياً في البرتغال.
وقام المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث عمد في الحصة الصباحية على التمارين البدنية والفنية، فيما ركز في التدريبات المسائية على جوانب تكتيكية تعتمد على التمريرات البينية والتسديد المباشر.
وخاض النصر مباراتين وديتين خلال المعسكر استعداداً للموسم الجديد، حيث فاز على فريقي ساكفنيز وكالداس البرتغاليين بثلاثية وهدف نظيف على التوالي.وفق “أخبار 24”.
ويستعد الفريق لمباراتي الوحدة الإماراتي في ذهاب وإياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في 5 و12 أغسطس المقبل.