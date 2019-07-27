الملحم: تفوق النصر وعلو كعبه حسم بطولة الدوري.. وأتمنى أن يعترف إعلاميو الهلال بذلك

ردّ الإعلامي الرياضي عادل الملحم على حديث الدكتور حافظ المدلج، عن أن سبب خسارة الهلال بطولة الدوري، هو غياب 6 من عناصره الأساسية التي كانت تشارك مع المنتخب.
وأوضح الملحم عبر صفحته على تويتر، أن نادي النصر افتقد 5 عناصر أساسية كانت تشارك مع المنتخب، والتي تسببت أيضا في خسارة الفريق بعض النقاط، مضيفا أنه يتمنى أن يخرج إعلامي من نادي الهلال ويقول بأنهم خسروا الدوري بسبب التفريط في النقاط السهلة ولتفوق النصر وعلو كعبه.
ليرد عليه الكاتب عبدالمحسن الجحلان قائلاً: “هناك فارق بين العناصر الأساسية في المنتخب والنادي وأخرى لا تتجاوز دكة الاحتياط، هنا يكمن الفارق”.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، رد الناقد الرياضي صالح الحناكي بقوله: “رئيس ناديه هو من عارض إيقاف الدوري ثم يأتي هذا ويقول نادينا خسر نقاط.. ناديك لعب كامل.. وليس له عذر هم من رفض توقف الدوري.. حتى يتضرر الهلال وهو ما حدث”.
وكان النصر قد فاز بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بينما حلّ الهلال وصيفًا للبطولة بفارق نقطة وحيدة.