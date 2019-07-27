نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الداخلية” تؤكد منع مَن لا يحمل تصريحاً بالحج من دخول مكة وتتوعد مَن ينقلهم بهذه العقوبات
27/07/2019   3:55 م

“الداخلية” تؤكد منع مَن لا يحمل تصريحاً بالحج من دخول مكة وتتوعد مَن ينقلهم بهذه العقوبات

+ = -
872

أفادت وزارة الداخلية بضرورة حصول كل مَن يرغب في الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الإجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل مَن يقدم على نقل حجاج قبل حصولهم على تصاريح بالحج.

بينما أكدت الوزارة أن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً بالحج من الدخول إلى مكة وإعادتهم من حيث أتوا، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم، كما حذرت مالكي وسائقي المركبات ناقلي الحجاج المخالفين بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية:

1 – السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.وفق “أخبار 24”.

2 – غرامة مالية 10 آلاف ريال في المرة الأولى، و25 ألف ريال في المرة الثانية، و50 ألف ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

3 – ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويُمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً.

4 – المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

5 – التشهير بالمخالف.

“الداخلية” تؤكد منع مَن لا يحمل تصريحاً بالحج من دخول مكة وتتوعد مَن ينقلهم بهذه العقوبات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885055378.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.