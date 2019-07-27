5 خرافات منتشرة حول أساليب توفير استهلاك الوقود

يسعى مالكو السيارات إلى البحث عن طرق تساعدهم في توفير استهلاك الوقود، وتنتشر الكثير من الادعاءات حول القيام بإجراءات تساهم في تقليل استهلاك الوقود، لكن هل هي صحيحة أم مجرد خرافات؟
إليك خمس خرافات منتشرة حول أساليب توفير استهلاك الوقود، وفقا لـ “سي إن إن”:
1. تغيير مصفاة الهواء يقلل من استهلاك الوقود: الحقيقة أن السيارات الحديثة تمتلك محركات مزودة بحساسات تعادل تدفق الهواء وتحافظ على نظافة جهاز تنقية الهواء .
2. استخدم الوقود الممتاز بدلاً من العادي: الحقيقة أن الوقود العادي، الأرخص ثمناً، لا يؤثر على عمل المحركات في العديد من أنواع السيارات، لكن يستحب استخدام الوقود الممتاز.
3. تعبئة إطارات السيارات بالهواء بشكل كبير يقلل من عملية احتكاكها بالأرض ما يسهل عمل المحرك ويوفر استهلاك الوقود: الحقيقة أن تعبئة الإطارات بشكل كبير لا يوفر الوقود بشكل ملحوظ، ويزيد من مخاطر انزلاق السيارة بسبب التقليل من فعالية عملية الكبح.
4. التوقف عن استخدام مكيف السيارة يوفر الوقود: الحقيقة أن فتح النوافذ أثناء القيادة يرفع معدل مقاومة جسم السيارة للهواء، ويزيد الجهد على المحرك وبالتالي زيادة في استهلاك الوقود، لذلك ينصح باستخدام المكيف بدلاً من فتح النوافذ خصوصا في الرحلات الطويلة وعلى الطرق السريعة.
5. استخدام أجهزة توفير الوقود: الحقيقة أن أجهزة توفير الوقود قد تشكل عبئاً مادياً، وليس لها تأثير يذكر في توفير الاستهلاك.