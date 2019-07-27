دخلها 3 ملايين دولار شهرياً.. طفلة كورية عمرها 6 سنوات تشتري منزلا فاخرا بملايين الدولارات

اشترت طفلة كورية (6 أعوام)، منزلا فاخرا مؤلفاً من خمسة طوابق بقيمة 8 ملايين دولار في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.
وتعد الطفلة التي تلقب بـ”بورام” من أشهر الأطفال على موقع يوتيوب، ويتابعها أكثر من 30 مليون شخص على قناتين لها في الموقع.
وأوضحت المصادر وفقا لـ “سي إن إن” أن دخل الطفلة الشهري يقدر بنحو 3 ملايين دولار، ويتجاوز عدد مشاهدات بعض الفيديوهات التي تنشرها 350 مليون مشاهدة، مضيفةً أن الطفلة اشترت المنزل عن طريق شركة “بورام” التي أسستها أسرتها.
يشار إلى أن منظمة أنقذوا الأطفال “Save the Children” قدمت شكوى للشرطة بسبب فيديو يظهر بورام وهي تسرق أموالا من والدها وتقود سيارة، متهمة القناة بالتأثير على التطور ألأخلاقي والعاطفي لدى الأطفال.
وقضت إحدى المحاكم في سيول، بإخضاع والدي الطفلة لبرامج تثقيفية للحيلولة دون استغلال الأطفال.