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أخبار محلية > بعد شكاوى من تأخر رسائل المخالفات المرورية.. مدير “المرور”: النظام لم يتعرض لأي خلل
27/07/2019   3:52 م

بعد شكاوى من تأخر رسائل المخالفات المرورية.. مدير “المرور”: النظام لم يتعرض لأي خلل

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تداول مستفيدون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن توقف “المرور” عن إرسال رسائل نصية بتفاصيل المخالفات إلى جوالات المخالفين، ما يضطرهم للاستعلام عنها في نظام “أبشر”.

وقال مستخدمون إن النظام الإلكتروني للمرور بات يتأخر في إرسال تسجيل وسداد المخالفات إلى الهواتف المحمولة، لافتين إلى أن رسائل المخالفات باتت تصل متأخرة، بعد مدة من رصد المخالفة.

من جهته، نفى مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي تعرض النظام لأي خلل فني يذكر، مؤكداً وفقاً لصحيفة “مكة” استمراره في إرسال الرسائل إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالمخالفين.

بعد شكاوى من تأخر رسائل المخالفات المرورية.. مدير “المرور”: النظام لم يتعرض لأي خلل

أخبار محلية
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