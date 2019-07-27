إعدام شخصين مدانَين بالإرهاب وقَتل رجلي أمن.. ومؤذن قَتل إمام مسجد ومثّل بجثته

أعلنت مملكة البحرين، اليوم (السبت)، تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص، بحق ثلاثة أشخاص مدانين في قضايا متعلقة بالإرهاب، وقَتل إمام مسجد والتمثيل بجثته.
وأوضحت النيابة العامة، وفقاً لوكالة أنباء البحرين، أنه جرى إعدام مدانَيْن في القضية الأولي بعد إدانتهما بتمكين عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من الهرب من سجن “جو” في يناير 2017 وقَتل شرطي خلال اقتحام السجن، واستهداف دورية للشرطة بأعيرة نارية، إضافةً إلى قَتل شرطي آخر أمام مزرعته بمنطقة البلاد القديم في 2017.
كما أُدين المحكومون بمحاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة، إلي جانب تأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات والأسلحة النارية تنفيذا لغرض إرهابي.
وأصدرت المحكمة الكبرى حكما بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام، والسجن المؤبد لـ19 متهماً، والسجن 15 سنة لـ17 متهماً، والسجن 10 سنوات لـ9 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ11 متهماً، وبراءة اثنين من المتهمين، ومصادرة المضبوطات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ورفضت محكمة التمييز الطعن الذي تقدم به المتهمون وأقرّت الحكم الصادر.
وفي القضية الثانية، أعلنت البحرين إعدام رجل كان يعمل مؤذناً في مسجد بن شدة، وأُدين بقتل إمام المسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء، انتقاما منه لتكرار شكايته منه لدى إدارة الأوقاف.