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أخبار محلية > رئيس “نجم”: 20% نسبة الاحتيال في التأمين على السيارات.. ورصد 26 ألف حالة اشتباه بـ245 مليوناً
27/07/2019   3:48 م

رئيس “نجم”: 20% نسبة الاحتيال في التأمين على السيارات.. ورصد 26 ألف حالة اشتباه بـ245 مليوناً

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة تقييم خدمات التأمين “نجم”، الدكتور محمد السليمان، أن نسبة الاحتيال على قطاع التأمين بالمملكة تصل إلى 20%، بزيادة نحو 10% عن المعدل العالمي، لافتا إلى وجود 26 ألف حالة اشتباه في احتيال في التأمين على السيارات منذ 2017، بقيمة تُقدر بـ245 مليون ريال.

وأوضح السليمان أنه جرى إثبات نحو 4 آلاف حالة، وتم الفصل فيها بقيمة تتجاوز الـ40 مليون ريال، مشددا خلال مقابلة مع قناة “CNBC عربية” على أن الشركة تعمل على تقليص نسبة الاحتيال بالتعاون مع الجهات المعنية كافة.

وبيّن أن التعاون مع الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد وقطاع التأمين وفر على الدولة 1.7 مليار ريال تكاليف تشغيلية مباشرة منذ تأسيس الشركة في 2007، لافتا إلى أن الشركة عاينت نحو 6 ملايين حادِثة منذ تأسيسها.وفق “أخبار 24”.

رئيس “نجم”: 20% نسبة الاحتيال في التأمين على السيارات.. ورصد 26 ألف حالة اشتباه بـ245 مليوناً

أخبار محلية
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