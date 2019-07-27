ادخر المال على مدى ربع قرن.. حاج سوداني: أخيراً تحقق حلمي بالوصول إلى مكة المكرمة

قال حاج سوداني وصل إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام، إنه ظل يدخر المال لأجل أداء هذه الشعيرة، طوال ربع قرن من الزمان.
وقال الحاج “إبراهيم آدم” البالغ من العمر 50 عاماً، إنه يقوم بزراعة الفول السوداني في مزرعته منذ سنوات طويلة، مبيناً وفقاً لموقع “العربية نت” أنه جمع المبلغ الذي تمكن به من الحضور للحج من محصول الفول، على مدى 25 عاماً.
وعبر الحاج عن سعادته بتحقق حلم عمره بالوصول إلى مكة المكرمة ورؤية الكعبة المشرفة والطواف حولها، مبيناً أنه أدى العمرة ويستعد الآن لأداء مناسك الحج، مشيداً بالخدمات الكبيرة التي تقدم للحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المملكة.