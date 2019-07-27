حجاج بريطانيون يصلون مصر بدراجات هوائية في طريقهم إلى مكة المكرمة

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة ثمانية حجاج بريطانيين، خلال رحلتهم من لندن إلى مكة المكرمة بالدراجات؛ لأداء فريضة الحج.
وتستغرق الرحلة 60 يوماً؛ حيث يهدف الحجاج الثمانية لجمع 500 ألف جنيه إسترليني؛ لتمويل مشاريع لخدمة الفقراء في 5 دول إسلامية.
ويقطع الدراجون مسافة 4 آلاف ميل من لندن إلى المدينة المنورة ثم يتجهون إلى مكة المكرمة، ليعبروا 3 قارات أثناء الرحلة، فيما يشبه المحاكاة لقوافل الحج القديمة.
وقال قائد الفريق طاهر أختر، وفقاً لـ “رويترز”، إنهم واجهوا تحديات عديدة على مستويات مختلفة خلال الرحلة، في سويسرا كانوا يصعدون جبال الألب على ارتفاع نحو 3 آلاف متر فوق مستوى البحر، مضيفاً أن وجهتهم المقبلة ستكون صوب الغردقة؛ حيث سيبحرون منها إلى ميناء ضباء في المملكة.