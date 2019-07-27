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أخبار الخرج > بالصور.. قسم الرقابة الصحية بـ#بلدية_الخرج يضبط 150 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي
27/07/2019   10:41 ص

بالصور.. قسم الرقابة الصحية بـ#بلدية_الخرج يضبط 150 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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ضمن جهود بلدية محافظة الخرج ممثلة بقسم الرقابة الصحية ، وضمن الجولات التفتيشية اليومية خلال فصل الصيف للحد و التقليل من حالات التسمم ، والتي تم فيها ضبط ومخالفة عدة محلات نظيراً للعمل دون تجديد التراخيص و عدم حمل الشهادات الصحية و تدني مستوى النظافة العامة ، و وجود مواد غذائية مجهولة المصدر و غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوالي ١٥٠ كجم والتي على اثرها تم مصادرتها بالاضافة لإغلاق ستة محلات نظير ذلك .
و هذا تنوه بلدية محافظة الخرج للمواطنين عن الإبلاغ أي مخالفات و ذلك عن طريق الرقم 940 أو عن طريق الحساب الرسمي للبلدية و ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.

بالصور.. قسم الرقابة الصحية بـ#بلدية_الخرج يضبط 150 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أخبار الخرج
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