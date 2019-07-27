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اخبار رياضية > العثور على جـثة داخل فيلا مملوكة للاعب أرسنال محمد النني بمصر
27/07/2019   10:36 ص

العثور على جـثة داخل فيلا مملوكة للاعب أرسنال محمد النني بمصر

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تحقق الجهات الأمنية في مصر، في العثور على جـثة مجهولة الهوية داخل فيلا لاعب المنتخب الوطني المصري محمد النني.

وعثر الأهالي بمدينة المحلة الكبرى، على الجـثة في الفيلا المملوكة لنجم آرسنال وهي ما زالت تحت الإنشاء.

من جانبها، باشرت الجهات الأمنية الواقعة لكشف ملابساتها والتأكد من وجود شبهة جنـائية فى الحـادث من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بمصر، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ من الكابتن ناصر النني مدرب كرة القدم والد اللاعب “ محمد النني ” يفيد بالعثور على جـثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض شبه متعفنه بفيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.وفق”أخبار 24″.

العثور على جـثة داخل فيلا مملوكة للاعب أرسنال محمد النني بمصر

اخبار رياضية
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