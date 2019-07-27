تحدث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل عن موسم حج العام الحالي والتوجهات الجديدة لمكة وما يتمنى أن يراه في المشاعر المقدسة قبل وفاته.
وقال الأمير خالد الفيصل في لقاء مع قناة “الإخبارية” إن مبادرة طريق مكة هي مبادرة جديدة، وأهميتها أنها مستقبلية وستطور كل عام، فالعام الماضي كان هناك دولتان، والعام الحالي 5 دول وكل عام ستضاف دولٌ جديدة.
وأضاف الفيصل: “أن التوجه الكامل هو أن نجعل من مدينة مكة المكرمة ومن المشاعر المقدسة مشروعاً عصرياً ومستقبلياً للمدينة الحضارية للعالم، وليس فقط للمملكة، وآمل قبل أن أموت أن أرى المشاعر المقدسة تعمل إلكترونياً”.
واسترجع الأمير بعض المواقف لوالده خلال موسم الحج، بأن الملك فيصل – رحمه الله – وإخوانه كانوا يقفون في عرفات لترتيب السيارات أثناء “النفرة”، مشيراً إلى أنه طلب خلال اجتماعه مع الجهات المشاركة في الحج هذا العام الابتسام في وجه الحجاج.
فيديو | خالد الفيصل في لقاء خاص وحصري على #الاخبارية السبت الرابعة عصرا. pic.twitter.com/78lwNB6eyW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 26, 2019
وفق “أخبار 24”.