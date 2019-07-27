تعرض في مزاد “سوذبي” العالمي في منتصف أغسطس المقبل، سيارة “مازيراتي جي تي 5000 كوبية” نادرة موديل 1961، بسعر ابتدائي يتراوح بين 500- 700 ألف دولار.
والسيارة نادرة جداً حيث صنع من نوعها فقط 34 نسخة، وكان قد اشتراها مواطن سعودي من عشاق السيارات يدعى ربيعان الربيعان، ويبدو أنها تعطلت وبقيت مهملة أمام منزله لعشرات السنين، وكانت مهددة بالإزالة حيث كتب على جانبها بالطلاء “تالفة”.
وبعد وفاة “الربيعان” قرر أبناؤه المحافظة عليها، وذلك بإدخالها للمنزل، ولاحقاً قرروا عرضها للبيع، لتظهر السيارة معروضة للبيع على مزاد “سوذبي” أحد أشهر المزادات العالمية، ويتوقع أن تجتذب اهتمام الكثيرين من هواة جمع السيارات.
وفق “أخبار 24”.