تفاصيل قرار “الوزراء” بإلغاء نظام البيع بالتقسيط والاستثناء الوارد فيه

يدخل قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء نظام البيع بالتقسيط حيز التنفيذ، وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية اليوم (الجمعة) لتفاصيله والاستثناء الوارد فيه.
ونص قرار مجلس الوزراء على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4-3-1426هـ، ويستثنى من القرار الأحكام السارية قبل إلغاء النظام بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.
وكان القرار قد أكد على وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها بناءً على نظام البيع بالتقسيط، وأيضاً التأكيد على منظمة النقد العربي السعودي بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعة أو المعنوية تمويل منشآته أو خدماته لزبائنه من نظام مراقبة شركات التمويل واستكمال ما يلزم في هذا الشأن.وفق “أخبار 24”.