نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تفاصيل قرار “الوزراء” بإلغاء نظام البيع بالتقسيط والاستثناء الوارد فيه
27/07/2019   10:30 ص

تفاصيل قرار “الوزراء” بإلغاء نظام البيع بالتقسيط والاستثناء الوارد فيه

+ = -
794

يدخل قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء نظام البيع بالتقسيط حيز التنفيذ، وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية اليوم (الجمعة) لتفاصيله والاستثناء الوارد فيه.

‏‫ونص قرار مجلس الوزراء على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4-3-1426هـ، ويستثنى من القرار الأحكام السارية قبل إلغاء النظام بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.

وكان القرار قد أكد على وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها بناءً على نظام البيع بالتقسيط، وأيضاً التأكيد على منظمة النقد العربي السعودي بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعة أو المعنوية تمويل منشآته أو خدماته لزبائنه من نظام مراقبة شركات التمويل واستكمال ما يلزم في هذا الشأن.وفق “أخبار 24”.

تفاصيل قرار “الوزراء” بإلغاء نظام البيع بالتقسيط والاستثناء الوارد فيه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885055284.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.