663 متقدماً لشغل 1400 وظيفة بقطاع المطاعم والمقاهي

طرح عدد من الشركات 1400 وظيفة، 20% منها وظائف إدارية و80% للعمل داخل المطاعم والمقاهي، وذلك في ملتقى التوظيف الذي نظمته غرفة الرياض الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة العمل وجمعية المطاعم والمقاهي.
وأوضحت غرفة الرياض أن عدد الذين حضروا إلى الملتقى ممن تنطبق عليهم شروط المقابلات (663)، باحثاً عن عمل من الجنسين لإجراء المقابلات رغم الإعلان عن الوظائف في كافة منصات وزارة العمل وهدف ومنصات التواصل الاجتماعي للمطاعم والمقاهي وكافة وسائل الإعلام.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة المهندس منصور الشثري، إن إقامة “ملتقى التوظيف لقطاع المطاعم والمقاهي” يهدف إلى الاستفادة من فرص التوظيف المختلفة التي تتوافر بقطاع المطاعم والمقاهي.وفق “أخبار 24”.