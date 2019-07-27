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أخبار محلية > شاب سعودي يروي قصة نجاحه في مهنة الحلاقة رغم معارضة أهله
27/07/2019   10:28 ص

شاب سعودي يروي قصة نجاحه في مهنة الحلاقة رغم معارضة أهله

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تحدث شاب سعودي عن شغفه بمهنة الحلاقة وإصراره على العمل بها رغم معارضة أسرته وحثهم إياه على البحث عن مهنة أخرى في القطاع الخاص.

وقال الشاب في تقرير متلفز بقناة “SBC” إنه حصل على الثانوية العامة ولم يكن يحب الدراسة، وكان تركيزه أكثر على كرة القدم التي أحبها منذ نعومة أظافره، مبيناً أنه قُبل في عددٍ من الأندية إلا أن إصابته بالرباط الصليبي في بداية المشوار أبعدته عن الاستمرار في طريق الكرة.

وأضاف أن فكرة العمل في الحلاقة بدأت تراوده عندما ذهب إلى الحلاق في إحدى المرات لكنه لم ينفذ له الحلاقة بالشكل المطلوب، ففكر في الأمر واكتشف أن هذه المهنة حرفة تحتاج إلى فن ورسم.

وتابع أن فضوله وشغفه دفعه لتعلمها، حتى وجد إحدى الشركات بالمملكة التي تعلم فيها مهنة الحلاقة، لافتاً إلى أنه عندما أخبر أهله صدموا في البداية لكنهم تقبلوا الأمر لاحقاً عندما وجدوا منه إصراراً على المضي قدماً في هذا العمل.وفق “أخبار 24”.

ولخص الشاب قصته مع الحلاقة قائلاً: “أحياناً يجيك الفضول على شيء معين بحياتك وتحتاج تستشير الناس فيها لتعرف ما وراء هذا الفضول، فتجد ردة فعلهم فيها خوف وتردد وردة فعل سلبية، لكن فضولي وشغفي كان أقوى من كلام الناس، لهذا السبب أنا استمريت”.

يُشار إلى أن هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم تسهيلات للمواطنين في فتح صالونات الحلاقة تصل إلى 100 ألف ريال.

شاب سعودي يروي قصة نجاحه في مهنة الحلاقة رغم معارضة أهله

أخبار محلية
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