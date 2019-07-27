“ببجي” تُطلق ميزة جديدة لمساعدة مدمني اللعبة

أطلقت لعبة “ببجي” الإلكترونية ميزة جديدة في عددٍ من دول الشرق الأوسط؛ لمساعدة مدمني اللعبة على قضاء وقت متوازن في اللعب.
وأعلن القائمون على اللعبة إضافة الميزة الجديدة للمستخدمين في 10 بلدان عربية وهي لبنان وعمان والأردن والجزائر وفلسطين والبحرين وليبيا والمغرب وتونس واليمن.
ويطلق على الميزة الجديدة “إدارة وقت اللعب”، وسبق اختبارها في عدد من الدول مثل الإمارات والسعودية والكويت والعراق ومصر، بهدف مساعدة المستخدمين على التخلص من إدمان اللعبة عبر رسائل يتم إرسالها للاعبين لا سيما الأطفال.
من جانبه، قال مدير عمليات ببجي موبايل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “صحة لاعبينا من أهم أهدافنا، ولهذا لدينا مبادرة مستمرة لحث اللاعبين على ممارسة لعبة ببجي موبايل بتوازن”.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن محافظة بيشة شهدت حـادثة انتـحار فتاة (17 عاماً) بشنق نفسها قبل يومين، وذكرت مصادر أنه يعتقد أن للعبة علاقة بانتحـار الفتاة.
وكان قد برز هاشتاق في تويتر طالب من خلاله مغردون بحظر اللعبة في المملكة، مشيرين إلى أنها تسيطر على عقول المراهقين وتتسبب في هدر طاقتهم، كما كشف عضو مجلس الشورى محمد القحطاني أن هنالك تحركاً في المجلس لإقرار توصية تطالب بحظر اللعبة في المملكة، بعد الشكاوى المتكررة المتعلقة بآثارها السلبية على المجتمع.