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أخبار محلية > سفير المملكة بالقاهرة: نتابع حالة المواطن “القحطاني” الذي تعرض لإصابة في البحر
26/07/2019   2:19 م

سفير المملكة بالقاهرة: نتابع حالة المواطن “القحطاني” الذي تعرض لإصابة في البحر

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تفاعلت سفارة المملكة في القاهرة مع حالة الشاب السعودي المنوم في العناية المركزة في مستشفى بمصر وهو في غيبوبة تامة، نتيجة تعرضه لنزيف دماغي وكسر في الجمجمة بسبب سقوطه على رأسه في البحر.

وقال السفير أسامة نقلي إن السفارة تتابع حالة المواطن عن قرب، حيث جرى إيفاد طبيب مختص من قبل السفارة إلى المستشفى للوقوف على وضعه الصحي، مبيناً أن الطبيب أفاد بخطورة نقله إلى المملكة في الوقت الحالي إلى أن يحدث تحسن طبي في حالته.

وكان ذوو الشاب ويدعى “سعود القحطاني” ويبلغ من العمر 29 عاماً ناشدوا قيادة المملكة التوجيه بنقله إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم لحالته، لافتين إلى أنه يرقد في غيبوبة تامة نتيجة نزيف دماغي وكسر في الجمجمة والرقبة، وذلك بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة.وفق “أخبار 24”.

سفير المملكة بالقاهرة: نتابع حالة المواطن “القحطاني” الذي تعرض لإصابة في البحر

أخبار محلية
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