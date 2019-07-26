مدير الجوازات يشدد على سرعة إصدار العقوبات على مخالفي أنظمة الحج

شدد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى على سرعة ودقة إنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفي أنظمة وتعليمات الحج.
جاء ذلك خلال تفقده قيادة مراكز الجوازات للجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة في (التنعيم والبهيتة) أمس الخميس؛ بهدف متابعة أعمال اللجان الإدارية الموسمية بهذه المراكز عن قرب.
حيث استمع مدير الجوازات إلى شرح مفصل من قائد قوات المراكز واللجان الإدارية العميد سعد بن سليمان العتيبي عن آلية عمل اللجان الإدارية الموسمية، كما اطلع اليحيى على الأقسام التي تضمها المراكز؛ كقسم تسجيل الخصائص الحيوية “البصمة”، وقسم الاستقبال، وقسم التنفيذ، وقسم التحقيق.وفق “أخبار 24”.
وأشار اللواء اليحيى إلى أن قيادة اللجان الإدارية الموسمية للجوازات تعمل خلال مهمة الحج على مدار الساعة بمراكز مداخل مكة المكرمة، ويتم متابعتها باستمرار لضمان السرعة والدقة في إصدار العقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، وإنجاز كافة المعاملات الخاصة باللجان الإدارية في حينه.