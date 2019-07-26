شهد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، مساء أمس الخميس، حفل زفاف 1440 شاباً وشابة ضمن ليلة فرح جدة، وذلك نيابةً عن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وأعرب عدد من الشباب المتزوجين عن سعادتهم بهذا الحفل الذي تنظمه الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجه الأسري بجدة “زواج”، موجهين الشكر لأمير مكة ولمحافظ جدة الذي شرف الحفل بحضوره.
وكانت الجمعية أعدت برنامجاً تدريبياً للمقبلين على الزواج، اشتمل على دورات تأهيلية تساعد الشباب والفتيات على تفهم متطلبات الزواج ومسؤوليات كل طرف تجاه الآخر، وإعداد أسرة مستقرة يسودها الود والوئام.
وكرّم الأمير مشعل بن ماجد رعاة الحفل كما التقطت الصور التذكارية مع العرسان مقدّما لهم التهنئة بإتمام نصف دينهم ومتمنيا لهم حياة هانئة سعيدة.
وفق “أخبار 24”.