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اخبار رياضية > محترف الأهلي “دي سوزا” : تواجدي في تركيا لهذا الأمر
26/07/2019   2:16 م

محترف الأهلي “دي سوزا” : تواجدي في تركيا لهذا الأمر

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أكد محترف النادي الأهلي جوزيف دي سوزا أن تواجده في تركيا جاء من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى السعودية، وأنه يركز فقط على فريقه في دوري أبطال آسيا، معترفاعبر وسائل الإعلام التركية بأن لديه عروض كثيرة من تركيا.

وأضاف محترف الأهلي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية: “لا أريد إعطاء أي أسماء للفرق التي قدمت عروض لضمي، أركز فقط على فريقي”.

وكان الأهلي قد ضم اللاعب من فناربخشة الموسم الماضي مقابل 12 مليون يورو، وحضر اللاعب إلى اسطنبول بعد انتهاء معسكر الأهلي في النمسا، حيث أكد أنه جاء إلى اسطنبول لإجراءات التأشيرة.وفق “أخبار 24”.

وسجل جوزيف دي سوزا هدف واحد وصنع 3 أهداف في 16 مباراة بقميص الأهلي الموسم الماضي، ولم يتمكن لاعب كرة القدم البالغ من العمر 30 عامًا من اللعب في النصف الثاني من الدوري بسبب الإصابة.

محترف الأهلي “دي سوزا” : تواجدي في تركيا لهذا الأمر

اخبار رياضية
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