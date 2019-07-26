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اخبار رياضية > أرجنتينية تكشف عن موعد الحسم لمحترف الأهلي
26/07/2019   2:14 م

أرجنتينية تكشف عن موعد الحسم لمحترف الأهلي

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كشفت شبكة “tycsports” الأرجنتينية أن اجتماع رئيسي سيُعقد يوم الجمعة بين إدارة الأهلي والمدرب برانكو إيفانكوفيتش لاتخاذ قرار بشأن عرض ريفربليت لضم باولو دياز مقابل 3 ملايين دولار وامتلاك 50% من عقد المدافع التشيلي.

وأوضحت: “دياز لعب من قبل في كولو كولو وسان لورينزو، وكان قد تم استبعاده من قائمة الأهلي في دوري أبطال آسيا. المدافع هو طلب مدرب ريفر بليت مارسيلو غالاردو الوحيد في سوق الانتقالات”.

وأنهت بقولها: “مقترحات ريفر بليت لم تقنع العرب تمامًا. ومع ذلك ، فإن العرض الأخير سيكون أقرب إلى القبول. هل ستكون هناك نهاية سعيدة؟”.وفق “أخبار 24”.

أرجنتينية تكشف عن موعد الحسم لمحترف الأهلي

اخبار رياضية
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