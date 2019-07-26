إعلامي رياضي.. أنا محب لعموري وكنت أتمنى استمراره في الهلال!

تمنى الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان استمرار اللاعب المحترف الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” مع الهلال.
وكتب الحنيان عبر حسابه الرسمي على تويتر” أنا محب لعموري وأستمتع بوجوده في الملعب وكنت أتمنى استمراره في الهلال .
وأضاف” هذا “رأي شخصي” ولايعني أن أشكك في عمل الإدارة وحرصها على مصلحة الفريق، الإدارة شرحت المسببات واتخذت القرار ومؤكد بأنها ستتحمل كل تبعاته”.وفق “المرصد”.
أنا محب لعموري وأستمتع بوجوده في الملعب وكنت أتمنى استمراره في #الهلال
،،
هذا “رأي شخصي” ولايعني أن أشكك في عمل الإدارة وحرصها على مصلحة الفريق.
الإدارة شرحت المسببات واتخذت القرار ومؤكد بأنها ستتحمل كل تبعاته.
— عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) July 24, 2019