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اخبار رياضية > إعلامي رياضي.. أنا محب لعموري وكنت أتمنى استمراره في الهلال!
26/07/2019   2:15 م

إعلامي رياضي.. أنا محب لعموري وكنت أتمنى استمراره في الهلال!

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تمنى الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان استمرار اللاعب المحترف الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” مع الهلال.

وكتب الحنيان عبر حسابه الرسمي على تويتر” أنا محب لعموري وأستمتع بوجوده في الملعب وكنت أتمنى استمراره في الهلال .

وأضاف” هذا “رأي شخصي” ولايعني أن أشكك في عمل الإدارة وحرصها على مصلحة الفريق، الإدارة شرحت المسببات واتخذت القرار ومؤكد بأنها ستتحمل كل تبعاته”.وفق “المرصد”.

إعلامي رياضي.. أنا محب لعموري وكنت أتمنى استمراره في الهلال!

اخبار رياضية
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