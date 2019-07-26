هيئة الطيران المدني تعتزم إنشاء صالة جديدة بمطار الملك خالد في الرياض

طرحت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية “اعتماد”، منافسة لإنشاء صالة جديدة تابعة لمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ودعت الهيئة الشركات المهتمة إلى المشاركة في عملية التأهيل المسبق لتقديم خدمات إعداد الاستراتيجية والمخططات والتصاميم المعمارية لإنشاء الصالة الجديدة.
وانتهت الهيئة من استلام إستفسارات الموردين وإضافة الملحقات منذ أمس الخميس، فيما حددت آخر موعد لاستلام العروض بالأحد المقبل 28/ 7/ 2019، على أن يتم فتح مظاريف العروض الإثنين 29/ 7/ 2019 في مقر الهيئة بالرياض.وفق “أخبار 24”.