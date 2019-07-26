وصل إلى مطار الملك سعود في مدينة الباحة، أمس (الخميس)، جثمان الشهيد يحيى الزهراني، الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه.
واستقبل قائد مركز الحرب الجبلية الخاص العميد الركن محمد المرزوقي، ومحافظ العقيق الدكتور فيحان العتيبي، وعدد من القيادات الأمنية في الباحة جثمان الشهيد، حسبما أوردت “سبق”.
ونقل العميد الركن محمد المرزوقي ومحافظ العقيق فيحان العتيبي، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لذوي الشهيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.